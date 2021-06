Violenze in carcere, Garante: “Grave la divulgazione foto degli indagati sui media” (Di martedì 29 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoRoma – Il Garante nazionale delle persone private della libertà, Mauro Palma, “ritiene inaccettabile l’esposizione cui sono state sottoposte le persone sotto indagine per le presunte Violenze nell’Istituto di Santa Maria Capua Vetere, con la pubblicazione in prima pagina delle fotografie di decine di loro all’indomani della disposizione delle misure cautelari”. E’ quanto si legge in un comunicato sull’inchiesta sui presunti pestaggi a detenuti da parte degli agenti penitenziari nel carcere casertano. “Una esibizione che nulla aggiunge all’informazione sull’indagine in corso ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 29 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoRoma – Ilnazionale delle persone private della libertà, Mauro Palma, “ritiene inaccettabile l’esposizione cui sono state sottoposte le persone sotto indagine per le presuntenell’Istituto di Santa Maria Capua Vetere, con la pubblicazione in prima pagina dellegrafie di decine di loro all’indomani della disposizione delle misure cautelari”. E’ quanto si legge in un comunicato sull’inchiesta sui presunti pestaggi a detenuti da parteagenti penitenziari nelcasertano. “Una esibizione che nulla aggiunge all’informazione sull’indagine in corso ...

