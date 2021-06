Violenze al carcere, parla detenuto pestato: ho ancora paura, spero processo arrivi presto (Di martedì 29 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSanta Maria Capua Vetere (Ce) – “Mi hanno ucciso di mazzate, dal primo piano al seminterrato sono sceso con calci, pugni e manganellate. I poliziotti penitenziari hanno commesso un grande errore, non è così che si danno i segnali” . È ancora segnata dalla sofferenza la voce del detenuto del carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) tra le vittime dei pestaggi avvenuti il 6 aprile 2020 nella struttura casertana; fatti peri quali ieri oltre 50 tra ufficiali e sottufficiali della Polizia Penitenziaria in servizio al carcere di Santa Maria Capua Vetere sono stati raggiunti dalle misure cautelari ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 29 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSanta Maria Capua Vetere (Ce) – “Mi hanno ucciso di mazzate, dal primo piano al seminterrato sono sceso con calci, pugni e manganellate. I poliziotti penitenziari hanno commesso un grande errore, non è così che si danno i segnali” . Èsegnata dalla sofferenza la voce deldeldi Santa Maria Capua Vetere (Caserta) tra le vittime dei pestaggi avvenuti il 6 aprile 2020 nella struttura casertana; fatti peri quali ieri oltre 50 tra ufficiali e sottufficiali della Polizia Penitenziaria in servizio aldi Santa Maria Capua Vetere sono stati raggiunti dalle misure cautelari ...

