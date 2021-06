“Vietato utilizzare l’acqua santa per irrigare il vostro giardino”, i nativi americani gelano Meghan e Harry. L’avvertimento l’inaspettato ritrovamento (Di martedì 29 giugno 2021) Non un banale litigio tra vicini: per il principe Harry e Meghan Markle la questione si fa molto più seria, anzi sacra. I due infatti sono stati accusati di usare l’acqua santa per irrigare i giardini della propria villa da 14,7 milioni di dollari in California. Lo riporta il Sun, raccontando di un terreno che un tempo apparteneva al popolo Chumash, un’antica tribù della zona. La leader della tribù Eleanor Fishburn ha parlato chiaro: “Per noi quest’acqua è un’acqua pura, un’acqua santa e un’acqua cerimoniale. E come popolazione autoctona, per noi è sacra e l’idea che le persone della zona ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 giugno 2021) Non un banale litigio tra vicini: per il principeMarkle la questione si fa molto più seria, anzi sacra. I due infatti sono stati accusati di usareperi giardini della propria villa da 14,7 milioni di dollari in California. Lo riporta il Sun, raccontando di un terreno che un tempo apparteneva al popolo Chumash, un’antica tribù della zona. La leader della tribù Eleanor Fishburn ha parlato chiaro: “Per noi quest’acqua è un’acqua pura, un’acquae un’acqua cerimoniale. E come popolazione autoctona, per noi è sacra e l’idea che le persone della zona ...

