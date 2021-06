VIDEO Tour de France | Mark Cavendish vince la quarta tappa | highlights e sintesi Sprint regale | big insieme

(Di martedì 29 giugno 2021)ha vinto ladelde2021, una frazione pianeggiante di 150 km da Redon a Fougères. Il britannico si è imposto in maniera perentoria grazie a una volata spettacolare ed è così tornato a trionfare a cinque anni di distanza dall’ultima volta in terra transalpina. L’alfiere della Deceuninck-Quick Step è stato impeccabile allo, riuscendo a regolare ilse Nacer Bouhanni e il belga Jasper Philipsen dopo aver ripreso il fuggitivo Brent van Moer quando mancavano appena 300 metri al traguardo. Non cambia nulla in ...

Mark Cavendish ha vinto la quarta tappa del Tour de France 2021, una frazione pianeggiante di 150 km da Redon a Fougères. Il britannico si è imposto in maniera perentoria grazie a una volata spettacol ...
TOUR DE FRANCE - Niente da fare per Arnaud Démare che non ha neanche fatto la volata. Il corridore francese si è piazzato 46° e ha confessato di essere arrivato al momento del dunque senza energie a c ...