VIDEO Inghilterra-Germania 2-0, highlights, gol e sintesi Europei: Kane e Sterling spediscono i Tre Leoni ai quarti (Di martedì 29 giugno 2021) L’Inghilterra ha sconfitto la Germania per 2-0 e si è qualificata ai quarti di finale degli Europei 2021 di calcio. La Nazionale dei Tre Leoni ha surclassato i teutonici allo Stadio Wembley di Londra, davanti a oltre 40.000 persone. Al 75? arriva il colpo all’improvviso che decide la partita: lavoro encomiabile di Kane, lancia Shaw, cross rasoterra in mezzo per Sterling e gol che fa passare l’Inghilterra in vantaggio. Sei minuti più tardi, però, Sterling perde un pallone sanguinoso a metà campo e lancia Havertz, il quale prolunga per ... Leggi su oasport (Di martedì 29 giugno 2021) L’ha sconfitto laper 2-0 e si è qualificata aidi finale degli2021 di calcio. La Nazionale dei Treha surclassato i teutonici allo Stadio Wembley di Londra, davanti a oltre 40.000 persone. Al 75? arriva il colpo all’improvviso che decide la partita: lavoro encomiabile di, lancia Shaw, cross rasoterra in mezzo pere gol che fa passare l’in vantaggio. Sei minuti più tardi, però,perde un pallone sanguinoso a metà campo e lancia Havertz, il quale prolunga per ...

Advertising

SkySport : ?? IL SOSIA DI KLOPP IN MEZZO AI TIFOSI INGLESI ?? Inghilterra e Germania si sfidano a Wembley LIVE ?… - repubblica : L'invasione dei tifosi a Wembley prima di Inghilterra-Germania: zero mascherine e maxi assembramenti - Giuli28_90 : RT @iochenesoscusi: sperando che l'Inghilterra passi solo per avere ancora i royals sugli spalti + ed sheeran e david beckham https://t.co… - RaiPlay : ?? ???? #InghilterraGermania 2-0 ? I sudditi di sua maestà sfatano il tabù Germania trascinati dal terzo gol nel torn… - speriamocmlcavo : Capisco che perdere contro l'#Inghilterra non sia piacevole, ma sig #Low.. Si contengaaaa!! ??????????? Come facciamo a… -