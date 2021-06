VIDEO Francia-Svizzera: Xhaka “Star of the match” ma cede il premio a Petkovic (Di martedì 29 giugno 2021) Il centrocampista della Svizzera, obiettivo della Roma, "cede" il premio al suo allenatore dopo la vittoria ai rigori contro la Francia Leggi su mediagol (Di martedì 29 giugno 2021) Il centrocampista della, obiettivo della Roma, "" ilal suo allenatore dopo la vittoria ai rigori contro la

Advertising

trash_italiano : Il rigore che ha fatto uscire la Francia dall'#Euro2020 but con il sottofondo che ha fatto perdere la Francia all'E… - rtl1025 : C'è altro da aggiungere? La #Francia eliminata dalla #Svizzera dopo i calci di rigore e a #NoiDireGol l'abbiamo pr… - RaiPlay : ?? ???? #FranciaSvizzera 3-3 (3-4 d.c.r) ? C - L - A - M - O - R - O - S -O! I campioni del mondo abbandonano… - silvia35089320 : RT @MelekKirazHK: I traumi per i personaggi di Sçk *Le feste * Aerei * Italia * Francia * I video * Erdem e le buste gialle ???? Ahahahahah… - missgeo__ : RT @wildrouche: 109' dei tempi supplementari di Francia - Svizzera solo che qui non c'è Di Lorenzo che fa la sgaloppata di 70 metri, stream… -