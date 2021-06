VIDEO, da Sommer a Mbappè: web scatenato dopo l’eliminazione della Francia (Di martedì 29 giugno 2021) I personaggi più commentati, i momenti più divertenti e i post più ironici, in EuroSocial vi mostriamo tutto il meglio del web su Euro2020 Leggi su mediagol (Di martedì 29 giugno 2021) I personaggi più commentati, i momenti più divertenti e i post più ironici, in EuroSocial vi mostriamo tutto il meglio del web su Euro2020

Advertising

SkySport : ?? SOMMER PARA IL RIGORE A MBAPPÉ ?? La Svizzera elimina la Francia agli ottavi ?? - Mediagol : VIDEO, da Sommer a Mbappè: web scatenato dopo l’eliminazione della Francia - Moncadismoo : RT @Gio_Dusi: Oggi che è in hype (e sono contentissimo per lui perché se lo merita) mi piace ricordare che #Sommer un annetto e mezzo fa ha… - hCTsV5JtbVC6eyn : RT @Teo__Visma: Aggiornamenti ne abbiamo? Sono preoccupato. Ha superato la parata di Sommer? #EURO2020 - cristian90ax : RT @Gio_Dusi: Oggi che è in hype (e sono contentissimo per lui perché se lo merita) mi piace ricordare che #Sommer un annetto e mezzo fa ha… -