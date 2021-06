Viabilità Roma Regione Lazio del 29-06-2021 ore 18 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 29 giugno 2021)DEL 29 GIUGNOORE 18:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; APRIAMO CON L’INCIDENTE OCCORSO SULL’AUTOSTRADA A1 DOVE PERMANGONO DISAGI ALL’ALTEZZA DI FABRO E, AVANTI, IN PROSSIMITA’ DELL’USCITA PER ORVIETO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE. UN ALTRO INCIDENTE, SEMPRE SULL’AUTOSTRADA A1, MA QUESTA VOLTA SULLA-NAPOLI, PROVOCA CODE TRA LE USCITE PER FROSINONE E FERENTINO IN DIREZIONE. CODE ANCHE SULLA MONTI LEPINI TRA VALLE FIORETTA E LO SVINCOLO PER L’AUTOSTRADA IN DIREZIONE FROSINONE. TRAFFICO ...