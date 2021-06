Viabilità Roma Regione Lazio del 29-06-2021 ore 17 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 29 giugno 2021)DEL 29 GIUGNOORE 17:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; APRIAMO CON L’INCIDENTE OCCORSO SULL’AUTOSTRADA A1 DOVE SEGNALIAMO CODE PER 12 CHILOMETRI CHE BLOCCANO IL TRAFFICO FINO ALL’USCITA PER ORVIETO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE. SI CONSIGLIA L’USCITA A FABRO. UN ALTRO INCIDENTE, SEMPRE SULL’AUTOSTRADA A1, MA QUESTA VOLTA SULLA-NAPOLI, CREA DISAGI ALLA VIABILITA’ IN PROSSIMITA’ DELL’USCITA PER FERENTINO IN DIREZIONE. TRAFFICO INTENSO POI SULL’AURELIA TRA PALIDORO E TORRIMPEITRA E, AVANTI, ...