Via libera dell’Ue a cinque terapie per curare i malati di Covid. Si basano su anticorpi monoclonali e immunosoppressori. Saranno una decina entro ottobre (Di martedì 29 giugno 2021) cinque nuove terapie potrebbero essere presto disponibili per trattare i pazienti affetti da Covid in tutta l’Ue. A renderlo noto è stata oggi la Commissione europea. Quattro di queste terapie si basano su anticorpi monoclonali in fase di revisione continua da parte dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema). Un altro è un immunosoppressore, già autorizzato in commercio, il cui utilizzo potrebbe essere esteso per includere il trattamento del Covid. “Stiamo facendo il primo passo – commenta Stella Kyriakides, commissario Ue per la Salute e la Sicurezza ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 29 giugno 2021)nuovepotrebbero essere presto disponibili per trattare i pazienti affetti dain tutta l’Ue. A renderlo noto è stata oggi la Commissione europea. Quattro di questesisuin fase di revisione continua da parte dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema). Un altro è un immunosoppressore, già autorizzato in commercio, il cui utilizzo potrebbe essere esteso per includere il trattamento del. “Stiamo facendo il primo passo – commenta Stella Kyriakides, commissario Ue per la Salute e la Sicurezza ...

