Verso lo stop al blocco dei licenziamenti, tranne per il tessile (Di martedì 29 giugno 2021) tessile e settori collegati (calzaturiero, moda) mantengono il blocco dei licenziamenti, il resto dell’industria manifatturiera e l’edilizia no. La decisione arriva dalla cabina di regia di Palazzo Chigi presieduta martedì pomeriggio da Mario Draghi, alla quale hanno partecipato i ministri Brunetta, Orlando, Giorgetti, Speranza, Bonetti, Franco, Patuanelli. E i capidelegazione dei partiti. Contestualmente le aziende di quei settori potranno fruire della cig gratuita. L’obiettivo della riunione era trovare una mediazione, così da portare mercoledì 30 sul tavolo del Consiglio dei ministri un nuovo decreto legge “ponte” (l’approvazione del ... Leggi su bergamonews (Di martedì 29 giugno 2021)e settori collegati (calzaturiero, moda) mantengono ildei, il resto dell’industria manifatturiera e l’edilizia no. La decisione arriva dalla cabina di regia di Palazzo Chigi presieduta martedì pomeriggio da Mario Draghi, alla quale hanno partecipato i ministri Brunetta, Orlando, Giorgetti, Speranza, Bonetti, Franco, Patuanelli. E i capidelegazione dei partiti. Contestualmente le aziende di quei settori potranno fruire della cig gratuita. L’obiettivo della riunione era trovare una mediazione, così da portare mercoledì 30 sul tavolo del Consiglio dei ministri un nuovo decreto legge “ponte” (l’approvazione del ...

