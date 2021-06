Vere battaglie per i prof. anti liberisti: occuparsi di come lo stato gestisce della spesa (Di martedì 29 giugno 2021) Vorrei prendere spunto dall’appello pubblicato da il Domani contro il gruppo di economisti che avranno l’incarico di supportare la presidenza del Consiglio dei ministri nella valutazione degli investimenti del Pnrr. La petizione è a firma di diversi accademici e ha avuto l’appoggio anche da parte di esponenti politici di sinistra quali il vicesegretario del Pd Peppe Provenzano e l’ex pentastellato Lorenzo Fioramonti. L’accusa è che il team prescelto mostrerebbe una composizione per genere e area geografica poco omogenea, competenze tecniche talora dubbie, scetticismo aprioristico sull’intervento pubblico in economia, riduzionismo sulla questione meridionale. Vorrei qui spendere solo ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 29 giugno 2021) Vorrei prendere spunto dall’appello pubblicato da il Domani contro il gruppo di economisti che avranno l’incarico di supportare la presidenza del Consiglio dei ministri nella valutazione degli investimenti del Pnrr. La petizione è a firma di diversi accademici e ha avuto l’appoggio anche da parte di esponenti politici di sinistra quali il vicesegretario del Pd Peppe Provenzano e l’ex pentastellato Lorenzo Fioramonti. L’accusa è che il team prescelto mostrerebbe una composizione per genere e area geografica poco omogenea, competenze tecniche talora dubbie, scetticismo aprioristico sull’intervento pubblico in economia, riduzionismo sulla questione meridionale. Vorrei qui spendere solo ...

Advertising

vlasec_ciotto : @max_gentile Non è una campagna contro la discriminazione, ma per imporre un sistema schiavista globale Le vere bat… - rvf71 : Lo ripeterò all'infinito. L'Italia è stata bravissima contro l'Austria. Le partite sono state e saranno vere e prop… - SardoResiliente : @fraghirra Se, con questa maggioranza (vergognosa), le vostre proposte sono queste, mi sembra più una provocazione.… - poicipenso4 : @wtunicorn Purtroppo certi hanno scambiato Twitter per la sede dell’ONU. Le battaglie vere si fanno qui… - teresa3345 : RT @ItalicaTestudo: Le battaglie non si vincono stando in ginocchio, ma combattendo con la schiena dritta Nel nome di tutte le VERE vittime… -