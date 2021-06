Venezia, le grandi navi e il titolo di sito Unesco di nuovo a rischio (Di martedì 29 giugno 2021) Non è la prima volta che succede. Venezia rischia di nuovo di perdere il suo status di patrimonio dell’umanità Unesco. I problemi sono sempre gli stessi: il transito delle grandi navi nella laguna in prima battuta, ma anche l’intera gestione della città. L’Unesco sta valutando se inserire Venezia nella sua lista nera dove ci sono i siti dove la tutela non è sufficiente. Perdere il titolo di patrimonio dell’umanità, che la città ha dal 1987, comporta un possibile calo di turisti e una certa diminuzione di fondi. Leggi su vanityfair (Di martedì 29 giugno 2021) Non è la prima volta che succede. Venezia rischia di nuovo di perdere il suo status di patrimonio dell’umanità Unesco. I problemi sono sempre gli stessi: il transito delle grandi navi nella laguna in prima battuta, ma anche l’intera gestione della città. L’Unesco sta valutando se inserire Venezia nella sua lista nera dove ci sono i siti dove la tutela non è sufficiente. Perdere il titolo di patrimonio dell’umanità, che la città ha dal 1987, comporta un possibile calo di turisti e una certa diminuzione di fondi.

Advertising

dariofrance : Dopo la decisione @UNESCO di oggi, il rischio di vedere #Venezia iscritta a luglio nella Lista del Patrimonio in pe… - MiC_Italia : Grandi Navi, il ministro @dariofrance: «La decisione dell’ @UNESCOEU riguardo l’inserimento di #Venezia nella lista… - tourists_for : Venezia, Unesco: su grandi navi urgente una soluzione, impedire totalmente l'accesso in laguna - linosegna : RT @nicomanetta1: Venezia, arriva il taxi di zia Caterina: un aiuto per chi combatte grandi battaglie - il Resto del Carlino #taxi #NoUber… - nicomanetta1 : Venezia, arriva il taxi di zia Caterina: un aiuto per chi combatte grandi battaglie - il Resto del Carlino #taxi… -