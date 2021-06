Advertising

MundoNapoli : Ciro Venerato: “Il Napoli non accetta la richiesta del Chelsea per il cartellino di Emerson Palmieri” - Spazio_Napoli : Venerato: 'Il Napoli vuole regalare un centrocampista a Spalletti: la situazione con Thorsby e Schouten' - Spazio_Napoli : Ciro #Venerato ha parlato della trattativa tra il #Napoli ed il #Chelsea per #EmersonPalmieri. Gli azzurri sperano… - generacomplotti : RT @tuttonapoli: Rai, Venerato smentisce voci dalla Turchia: “Szalai-Napoli? Nulla di vero, sono fake news' - gilnar76 : RAI - Venerato: 'Emerson? Prestito difficile. Il Chelsea chiede 20 milioni, il #Napoli pensa ad un piano'… -

Ultime Notizie dalla rete : Venerato Napoli

Il ragazzo non rientra nei piani del'. LA VERITÀ SU SCHOUTENha poi aggiunto: ' Jerdy Schouten ? C'è un grande rapporto con il Bologna, con Bigon, ma non c'è nulla di approfondito. ...Ultime notizie calcio mercato- Ciro, giornalista di RAI Sport ed esperto di mercato, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC, Kiss Kiss, durante la trasmissione 'Radio Goal', per ...Secondo quanto riferito da Ciro Venerato, giornalista ed esperto di calciomercato della RAI, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli al momento in casa azzurra non ci sono trattative calde per il centr ...Nelle ultime ore, dalla Turchia, è uscita la voce di un interessamento del Napoli per il difensore del Fenerbahce Attila Szalai. Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai Sport, ai microfon ...