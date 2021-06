Venerato: "Il Chelsea chiede 20 milioni, ma il Napoli non ha intenzione di accontentarlo, c'è una speranza" (Di martedì 29 giugno 2021) Ciro Venerato, esperto di mercato, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal, per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato: "Attila Szalai? Non c'è assolutamente nulla di vero, tutto totalmente falso. Non solo non c'è mai stata un'offerta, ma per di più il calciatore non è neanche nei piani del club azzurro e non è stato proposto. Emerson Palmieri? Il Napoli non vuole soddisfare la richiesta del Chelsea di 20 milioni per un calciatore in scadenza di contratto con ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 29 giugno 2021) Ciro, esperto di mercato, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC, Kiss Kiss, durante la trasmissione Radio Goal, per parlare delle ultime notizie sulcalcio. Ecco quanto evidenziato: "Attila Szalai? Non c'è assolutamente nulla di vero, tutto totalmente falso. Non solo non c'è mai stata un'offerta, ma per di più il calciatore non è neanche nei piani del club azzurro e non è stato proposto. Emerson Palmieri? Ilnon vuole soddisfare la richiesta deldi 20per un calciatore in scadenza di contratto con ...

