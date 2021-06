Vasto incendio alle porte di Modena, Vigili del Fuoco al lavoro (Di martedì 29 giugno 2021) Un Vasto incendio si era sviluppatto nel pomeriggio di ieri in un campo alle porte di Modena lungo via Emilia Ovest. Le operazioni sono terminate dopo le 23 di ieri sera. Impegnate diverse squadre dei ... Leggi su modenatoday (Di martedì 29 giugno 2021) Unsi era sviluppatto nel pomeriggio di ieri in un campodilungo via Emilia Ovest. Le operazioni sono terminate dopo le 23 di ieri sera. Impegnate diverse squadre dei ...

