Variante Delta, preoccupa l’effetto Maiorca: “Quindici milioni di italiani a rischio” (Di martedì 29 giugno 2021) ROMA – L’Italia sta rinascendo dopo il Coronavirus: niente mascherine all’aperto e il Green pass per poter viaggiare e anche andare in discoteca. L’estate chiama e dopo tanto tempo di restrizioni gli italiani hanno voglia di ricominciare a “vivere”, tuttavia un nuovo sintomo è arrivato e spaventa tanto: si chiama Variante Delta. Il caso Maiorca sta preoccupando e non poco: una delle isole più frequentate dagli italiani in vacanza ha avuto un boom di contagi. Nell’acro di pochi giorni ci sono stati 850 contagi e oltre 3.000 persone in quarantena: tutti giovanissimi. Leggi anche: La ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 29 giugno 2021) ROMA – L’Italia sta rinascendo dopo il Coronavirus: niente mascherine all’aperto e il Green pass per poter viaggiare e anche andare in discoteca. L’estate chiama e dopo tanto tempo di restrizioni glihanno voglia di ricominciare a “vivere”, tuttavia un nuovo sintomo è arrivato e spaventa tanto: si chiama. Il casostando e non poco: una delle isole più frequentate dagliin vacanza ha avuto un boom di contagi. Nell’acro di pochi giorni ci sono stati 850 contagi e oltre 3.000 persone in quarantena: tutti giovanissimi. Leggi anche: La ...

ladyonorato : La metà dei contagiati dalla “variante delta” in Israele sono vaccinati Pfizer con 2 dosi. Quindi questi vaccini NO… - Corriere : ?? «Se ci faremo vaccinati, la variante Delta avrà impatto modesto sul piano di decessi e casi gravi: dà luogo a far… - lorepregliasco : In Scozia si impennano i casi ma... i ricoveri no. I vaccini funzionano, anche contro la variante Delta. Continua… - brongosalvatore : RT @ritafrediani: Più di 22.800 nuovi casi in GB per la variante Delta. Non è finita. - robertopontillo : RT @MediasetTgcom24: Covid, in Francia il 20% dei nuovi casi sono di variante Delta #covid -