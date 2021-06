Variante delta Italia, Crisanti: “Zone rosse? Poco e tardi” (Di martedì 29 giugno 2021) Utilizzare delle Zone rosse per contenere la Variante delta “è troppo Poco e troppo tardi, si doveva impostare una cosa del genere un mese fa, quando c’erano i primi casi. Adesso con il 20-25% di casi di Variante delta sparsi per l’Italia non riesco a immaginare come si possa fare”. Lo ha detto a Buongiorno, su Sky TG24 Andrea Crisanti, professore ordinario di microbiologia all’Università di Padova. La creazione di Zone rosse, ha proseguito, “è troppo tardiva sì, ... Leggi su italiasera (Di martedì 29 giugno 2021) Utilizzare delleper contenere la“è troppoe troppo, si doveva impostare una cosa del genere un mese fa, quando c’erano i primi casi. Adesso con il 20-25% di casi disparsi per l’non riesco a immaginare come si possa fare”. Lo ha detto a Buongiorno, su Sky TG24 Andrea, professore ordinario di microbiologia all’Università di Padova. La creazione di, ha proseguito, “è troppova sì, ...

