Variante Delta in Italia, focolai dall'Alto Adige alla Sicilia: la situazione (Di martedì 29 giugno 2021) La mutazione ex indiana è stata rilevata in tutte le regioni tranne che in Basilicata, Valle d'Aosta e Toscana. La sua diffusione è però in crescita: i dati di sequenziamento attesi da alcuni territori potrebbero modificare il quadro complessivo. Il punto Leggi su tg24.sky (Di martedì 29 giugno 2021) La mutazione ex indiana è stata rilevata in tutte le regioni tranne che in Basilicata, Valle d'Aosta e Toscana. La sua diffusione è però in crescita: i dati di sequenziamento attesi da alcuni territori potrebbero modificare il quadro complessivo. Il punto

Advertising

ladyonorato : La metà dei contagiati dalla “variante delta” in Israele sono vaccinati Pfizer con 2 dosi. Quindi questi vaccini NO… - TizianaFerrario : Dubbio: ma se la variante Delta è così contagiosa e in altri paesi come Israele GB Australia Portogallo hanno aumen… - fattoquotidiano : Lodi, in 700 a rave no mask nel paese con focolaio di variante Delta. Sindaco: “Si stanno disperdendo ovunque” - Elewhatelse : RT @valy_s: #COVID19 Come avevano già detto gli inglesi: la VARIANTE DELTA è sicuramente più contagiosa ma a livello di sintomatologia è p… - mapiele : RT @CrisciGloria: -