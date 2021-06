Variante Delta, 11 contagi a Napoli (Di martedì 29 giugno 2021) La Variante Delta è stata individuata su 11 tamponi positivi su 35 analizzati a Napoli relativi al 22 e 23 giugno. La scoperta è frutto di uno studio molecolare eseguito sull’Rna virale estratto dal materiale biologico di soggetti positivi al Sars-Cov-2. L’approfondimento epidemiologico che consegue alla classificazione di Variante Delta, come disposto dalle circolari ministeriali, ha permesso di individuare le aree di residenza ed eventuali cluster familiari. I casi segnalati sono identificati nelle zone di Chiaia (2 casi), Montecalvario (3 casi), Pianura (3 casi), San Ferdinando (1 caso) e Soccavo (2 ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 29 giugno 2021) Laè stata individuata su 11 tamponi positivi su 35 analizzati arelativi al 22 e 23 giugno. La scoperta è frutto di uno studio molecolare eseguito sull’Rna virale estratto dal materiale biologico di soggetti positivi al Sars-Cov-2. L’approfondimento epidemiologico che consegue alla classificazione di, come disposto dalle circolari ministeriali, ha permesso di individuare le aree di residenza ed eventuali cluster familiari. I casi segnalati sono identificati nelle zone di Chiaia (2 casi), Montecalvario (3 casi), Pianura (3 casi), San Ferdinando (1 caso) e Soccavo (2 ...

Advertising

ladyonorato : La metà dei contagiati dalla “variante delta” in Israele sono vaccinati Pfizer con 2 dosi. Quindi questi vaccini NO… - Corriere : ?? «Se ci faremo vaccinati, la variante Delta avrà impatto modesto sul piano di decessi e casi gravi: dà luogo a far… - lorepregliasco : In Scozia si impennano i casi ma... i ricoveri no. I vaccini funzionano, anche contro la variante Delta. Continua… - moneypuntoit : ?? La variante Delta preoccupa l'Europa: 90% dei casi entro agosto ?? - paceinguerra : RT @Adnkronos: #Variante Delta, scoperti 11 casi a #Napoli: ecco in quali quartieri. -

Ultime Notizie dalla rete : Variante Delta Covid. La variante Delta fa paura, dall'Europa all'Australia. Ecco la mappa italiana Londra è di nuovo in allerta. La variante Delta fa paura e si cerca di fermarla intensificando la campagna di vaccinazione - Ansa . Adesso inizia a fare davvero paura. La variante Delta rischia anche di mandare nuovamente in tilt un ...

Variante Delta: a Los Angeles ritornano mascherine al chiuso La variante Delta preoccupa la contea di Los Angeles al punto che le autorità hanno chiesto ai residenti di indossare di nuovo le mascherine al chiuso, nei luoghi pubblici, anche se vaccinati. Al momento ...

Variante Delta, la più veloce: identikit, mutazioni, sintomi e vaccino IL GIORNO Variante Delta, De Luca: "Dobbiamo preoccuparci, a ottobre l'inferno" Al solito invito a leggere gli articoli, non solo i titoli. Il rallentamento della campagna vaccinale, secondo il governatore, non è stata causata solo da questa cattiva comunicazione ma anche da uno ...

La variante Delta preoccupa l’Europa: 90% dei casi entro agosto La variante Delta non solo sarà prevalente entro i prossimi mesi, ma eliminerà del tutto le altre mutazioni del coronavirus. Europa preoccupata: Green Pass al rischio?

Londra è di nuovo in allerta. Lafa paura e si cerca di fermarla intensificando la campagna di vaccinazione - Ansa . Adesso inizia a fare davvero paura. Larischia anche di mandare nuovamente in tilt un ...Lapreoccupa la contea di Los Angeles al punto che le autorità hanno chiesto ai residenti di indossare di nuovo le mascherine al chiuso, nei luoghi pubblici, anche se vaccinati. Al momento ...Al solito invito a leggere gli articoli, non solo i titoli. Il rallentamento della campagna vaccinale, secondo il governatore, non è stata causata solo da questa cattiva comunicazione ma anche da uno ...La variante Delta non solo sarà prevalente entro i prossimi mesi, ma eliminerà del tutto le altre mutazioni del coronavirus. Europa preoccupata: Green Pass al rischio?