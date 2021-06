Valentino Garavani Rockstud X: il progetto con Craig Green (Di martedì 29 giugno 2021) Craig Green, designer londinese conosciuto in tutto il mondo per lo stile performante con cui il prodotto dialoga con il corpo, collabora con Maison Valentino in una capsule in edizione limitata di sneakers da uomo che incrociano tecnologia performante, attitudine sportiva e dettagli couture. Valentino Garavani Rockstud X by Craig Green diventa un primo progetto di co-creazione tra il direttore creativo di Valentino, Pierpaolo Piccioli, e una serie di artisti che reinterpreteranno il famoso stud, la forma quadrata e ... Leggi su panorama (Di martedì 29 giugno 2021), designer londinese conosciuto in tutto il mondo per lo stile performante con cui il prodotto dialoga con il corpo, collabora con Maisonin una capsule in edizione limitata di sneakers da uomo che incrociano tecnologia performante, attitudine sportiva e dettagli couture.X bydiventa un primodi co-creazione tra il direttore creativo di, Pierpaolo Piccioli, e una serie di artisti che reinterpreteranno il famoso stud, la forma quadrata e ...

Ultime Notizie dalla rete : Valentino Garavani Moda, 'Happy birthday made in Italy' a Modena ... l'abito dalla lunga coda con stampa paisley di Etro, volant in organza rossa a pois bianchi per Roberto Capucci, il soprabito in maglia metallica di Gianni Versace, il rosso di Valentino Garavani, ...

Valentino, da domani la Maison su Clubhouse: tra gli ospiti del primo talk, Betony Vernon Insieme hanno raccontato il provocante mondo di Rockstud Alcove Valentino Garavani . Il progetto è stato accompagnato da un'edizione speciale del volume "The Boudoir Bible", scritto dalla Vernon. ...

Valentino Garavani Rockstud X: il progetto con Craig Green Panorama Moda, 'Happy birthday made in Italy' a Modena Era il 12 Febbraio del 1951 quando venne organizzata a Firenze da Giovanni Battista Giorgini una sfilata che cambiò per sempre le sorti della moda italiana lanciando quello che poi sarebbe diventato i ...

Valentino apre account su Clubhouse ospite Betony Vernon La Valentino apre il suo account su Clubhouse, intitolato, Maison Valentino, dove gli amici della casa di moda e i collaboratori si uniranno in conversazioni speciali che abbracciano il mondo della mo ...

