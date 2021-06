Vaccino Pfizer Lazio, mancano le dosi: a rischio slittamento 100.000 prenotazioni (Di martedì 29 giugno 2021) ROMA – La campagna vaccinale nel Lazio è in difficoltà, sono circa 100mila le prenotazioni del Vaccino Pfizer che rischiano di slittare. A comunicarlo è stato proprio l’assessore regionale alla Sanità D’Amato. In un’intervista rilasciata a la Repubblica: “A oggi, rispetto alle prenotazione già fatte, fino al 15 luglio a noi mancano circa 100mila dosi di Pfizer per rispettare il fabbisogno di chi si è prenotato. Abbiamo avuto una contrazione tra giugno e luglio di quasi il 35% nelle forniture”. Lazio: 100mila persone a rischio non ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 29 giugno 2021) ROMA – La campagna vaccinale nelè in difficoltà, sono circa 100mila ledelche rischiano di slittare. A comunicarlo è stato proprio l’assessore regionale alla Sanità D’Amato. In un’intervista rilasciata a la Repubblica: “A oggi, rispetto alle prenotazione già fatte, fino al 15 luglio a noicirca 100miladiper rispettare il fabbisogno di chi si è prenotato. Abbiamo avuto una contrazione tra giugno e luglio di quasi il 35% nelle forniture”.: 100mila persone anon ...

