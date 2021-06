Vaccino in vacanza, dove si può fare e come (Di martedì 29 giugno 2021) Aumentano le richieste per fare il Vaccino in vacanza e rendere valido il servizio vaccinale tra Regioni diverse durante il periodo estivo. E, in pratica, permettere ai vacanzieri di poter iniziare il ... Leggi su quotidiano (Di martedì 29 giugno 2021) Aumentano le richieste periline rendere valido il servizio vaccinale tra Regioni diverse durante il periodo estivo. E, in pratica, permettere ai vacanzieri di poter iniziare il ...

Advertising

danifra681 : RT @25O319: Ma non saranno quelli del 'mi vaccino per andare in vacanza'??? - egopor : RT @25O319: Ma non saranno quelli del 'mi vaccino per andare in vacanza'??? - VCountry3 : RT @IlPrimatoN: Dal primo luglio i piemontesi in vacanza in Liguria potranno fare il vaccino, e viceversa - Provinciagranda : Dal 1° luglio via alle vaccinazioni per liguri e piemontesi in vacanza. #vaccino #piemonte #liguria - IlPrimatoN : Dal primo luglio i piemontesi in vacanza in Liguria potranno fare il vaccino, e viceversa -