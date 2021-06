Vaccino in vacanza, dal primo luglio l’accordo Liguria-Piemonte. Toti: “Apripista per altre regioni” (Di martedì 29 giugno 2021) Genova, 29 giu – Vaccino in vacanza, al via dal primo luglio l’accordo tra Liguria e Piemonte. “E’ il primo accordo in tal senso che diventa operativo: dal primo di luglio se un cittadino Piemontese viene in vacanza per almeno due settimane in Liguria o se un cittadino ligure predilige le montagne del Piemonte potrà accedere al servizio vaccinale della Regione confinante”. Ad annunciarlo il governatore ligure Giovanni Toti in ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 29 giugno 2021) Genova, 29 giu –in, al via daltra. “E’ ilaccordo in tal senso che diventa operativo: daldise un cittadinose viene inper almeno due settimane ino se un cittadino ligure predilige le montagne delpotrà accedere al servizio vaccinale della Regione confinante”. Ad annunciarlo il governatore ligure Giovanniin ...

