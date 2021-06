(Di mercoledì 30 giugno 2021) Il bollettino del 29 giugno del ministero della Salute registra 679 nuovi casi in 24 ore, rilevati su 190.635 tamponi giornalieri (0,3% di positivi). Le vittime registrate sono 42. Le consegne dei farmaci anti coronavirus previste per luglio si aggirano intorno ai 15,5 milioni di. Le persone vaccinate con duesono l’86% degli over 80, il 55,8% della fascia 70-79 anni e il 47,6% nei 60-69 anni

Advertising

fattoquotidiano : Salvini: “Vaccino Covid? Dovevo farlo ieri, ma ero impegnato per un processo”. E glissa di nuovo: “Quando mi chiama… - Agenzia_Ansa : Secondo il sottosegretario Pierpaolo Sileri il certificato verde anti-Covid potrebbe presto essere rilasciato solo… - SkyTG24 : Vaccino Covid Italia, le dosi in arrivo e quelle ancora da utilizzare. I DATI - LuiNardi : RT @Ilconservator: Quindi ci si ammala di Covid anche facendo il vaccino ma la gente continua a fare il vaccino per… - TorazziAlberto : Terribili ipotesi sul covid... -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid

Il Sole 24 ORE

Nuove terapie per sconfiggere il, l'Ue: 'Via libera a 5 trattamenti entro ottobre' Ma cosa ... Impostare una campagna vaccinale, di fatto, su un unico, Pfizer, ci porterà inevitabilmente ...Ad oggi i guariti complessivi sono 57.981 A ieri sono state somministrate complessivamente 572.081 dosi di, di cui 359.066 prime dosi e 213.015 seconde dosi. ...L’immunologo: «Italia in ritardo, manca il sequenziamento e un piano nazionale». E sulle mascherine: «Usarle per proteggere gli altri» ...La PROTEZIONE arriva fino a tre ANNI I vaccini mRNA, Pfizer e Moderna, proteggono gli adulti da gravi decorsi del Covid per un periodo FINO A TRE ANNI, mentre per circa 16 mesi la loro efficacia cons ...