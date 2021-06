Vaccino Covid Italia, le dosi in arrivo e quelle ancora da utilizzare. I DATI (Di martedì 29 giugno 2021) Il bollettino del 29 giugno del ministero della Salute registra 679 nuovi casi in 24 ore, rilevati su 190.635 tamponi giornalieri (0,3% di positivi). Le vittime registrate sono 42. Le consegne dei farmaci anti coronavirus previste per luglio si aggirano intorno ai 15,5 milioni di dosi. Le persone vaccinate con due dosi sono l’86% degli over 80, il 55,8% della fascia 70-79 anni e il 47,6% nei 60-69 anni Leggi su tg24.sky (Di martedì 29 giugno 2021) Il bollettino del 29 giugno del ministero della Salute registra 679 nuovi casi in 24 ore, rilevati su 190.635 tamponi giornalieri (0,3% di positivi). Le vittime registrate sono 42. Le consegne dei farmaci anti coronavirus previste per luglio si aggirano intorno ai 15,5 milioni di. Le persone vaccinate con duesono l’86% degli over 80, il 55,8% della fascia 70-79 anni e il 47,6% nei 60-69 anni

Advertising

fattoquotidiano : Salvini: “Vaccino Covid? Dovevo farlo ieri, ma ero impegnato per un processo”. E glissa di nuovo: “Quando mi chiama… - ladyonorato : Ma non ditelo in giro, che in Israele gli studi sulla mega sperimentazione hanno evidenziato il nesso tra vaccino P… - fattoquotidiano : Covid, vaccino Rna agli adolescenti e agli under 30. Cdc: “Probabile associazione con infiammazione cardiaca dopo s… - brongosalvatore : RT @fattoquotidiano: Salvini: “Vaccino Covid? Dovevo farlo ieri, ma ero impegnato per un processo”. E glissa di nuovo: “Quando mi chiamano… - andreastoolbox : Vaccino Covid Italia, le dosi in arrivo e quelle ancora da utilizzare. I DATI | Sky TG24 -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid L'Ue contro le finali a Wembley, Uefa e Gb la ignorano ... la certificazione di un test Covid negativo non più vecchio di 48 ore per coloro che vogliano ... quella del doppio vaccino ricevuto almeno 15 giorni prima, nonché il distanziamento obbligatorio tra ...

Variante Delta, per ora il Green Pass italiano non cambia: per averlo basta una sola dose di vaccino Potranno accedervi le persone vaccinate (a partire dal 14esimo giorno dopo la seconda dose di vaccino, o dalla monodose di Johnson&Johnson). Ma anche i guariti dal Covid - 19 negli ultimi 6 mesi, e ...

Coronavirus oggi. Moderna: «Nostro vaccino efficace contro variante Delta» Il Sole 24 ORE Prima dose, vaccinati 7 comaschi su 10. Attenzione alle truffe del “Green Pass” Il green pass. Al momento è solo un’ipotesi, sulla quale però politici e scienziati sembrano convergere. Una sola dose di vaccino è poco efficace contro la variante Delta, quindi non si esclude la pos ...

Trino si avvicina al traguardo Covid free Il bilancio del sindaco Pane, mentre prosegue la campagna .... Trino supera così quota 61 per cento di vaccinati e si avvicina ad essere città libera dal Covid - 19. Il sindaco Daniele Pane ha fornito ...

... la certificazione di un testnegativo non più vecchio di 48 ore per coloro che vogliano ... quella del doppioricevuto almeno 15 giorni prima, nonché il distanziamento obbligatorio tra ...Potranno accedervi le persone vaccinate (a partire dal 14esimo giorno dopo la seconda dose di, o dalla monodose di Johnson&Johnson). Ma anche i guariti dal- 19 negli ultimi 6 mesi, e ...Il green pass. Al momento è solo un’ipotesi, sulla quale però politici e scienziati sembrano convergere. Una sola dose di vaccino è poco efficace contro la variante Delta, quindi non si esclude la pos ...Il bilancio del sindaco Pane, mentre prosegue la campagna .... Trino supera così quota 61 per cento di vaccinati e si avvicina ad essere città libera dal Covid - 19. Il sindaco Daniele Pane ha fornito ...