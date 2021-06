Vaccini in vacanza, come ricevere la dose fuori regione dal 1 luglio: l’accordo tra Lombardia, Piemonte e Liguria (Di martedì 29 giugno 2021) Tre Regioni italiane sono pronte a offrire Vaccini in vacanza. Lombardia, Piemonte e Liguria hanno inviato una bozza di accordo alla struttura commissariale del generale Figliuolo per somministrare le seconde dosi in vacanza nelle rispettive Regioni. Il protocollo prevede che, a partire dal primo luglio, chi risiede in Lombardia, Piemonte o Liguria, e vorrà trascorrere le vacanze in una di queste Regioni potrà ottenere il vaccino anti Covid. Nello specifico – secondo quanto riporta il Corriere della Sera – sono quattro i ... Leggi su open.online (Di martedì 29 giugno 2021) Tre Regioni italiane sono pronte a offrireinhanno inviato una bozza di accordo alla struttura commissariale del generale Figliuolo per somministrare le seconde dosi innelle rispettive Regioni. Il protocollo prevede che, a partire dal primo, chi risiede in, e vorrà trascorrere le vacanze in una di queste Regioni potrà ottenere il vaccino anti Covid. Nello specifico – secondo quanto riporta il Corriere della Sera – sono quattro i ...

