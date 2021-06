Vaccini in farmacia: chi può farli, dove, prenotazioni Regione per Regione (Di martedì 29 giugno 2021) Con la firma, a fine marzo, da parte del Ministro della Salute Speranza, del protocollo con Regioni e farmacisti, erano state poste le basi per la campagna di somministrazione dei Vaccini in farmacia. Il protocollo, o meglio “Accordo Quadro tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei farmacisti dei Vaccini anti-SARS-CoV-2” prevede il coinvolgimento, su base volontaria, dei farmacisti nella campagna di vaccinazione del nostro Paese. Dopo l’apertura delle prenotazioni a tutte le categorie prevista a partire dal 3 giugno, le farmacie possono ricoprire un ruolo ... Leggi su leggioggi (Di martedì 29 giugno 2021) Con la firma, a fine marzo, da parte del Ministro della Salute Speranza, del protocollo con Regioni e farmacisti, erano state poste le basi per la campagna di somministrazione deiin. Il protocollo, o meglio “Accordo Quadro tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei farmacisti deianti-SARS-CoV-2” prevede il coinvolgimento, su base volontaria, dei farmacisti nella campagna di vaccinazione del nostro Paese. Dopo l’apertura dellea tutte le categorie prevista a partire dal 3 giugno, le farmacie possono ricoprire un ruolo ...

Advertising

cuenews_it : Lo studio pubblicato sul #Lancet evidenzia che il mix di #vaccini, o vaccinazione #eterologa, potrebbe generare una… - Notiziedi_it : Accordo tra Regione e Federfarma: in Sardegna vaccini anche in farmacia - Prof_Farmacia : Fondazione #GIMBE. Coronavirus: ospedali svuotati, da inizio aprile -90%. Vaccini: rallenta la campagna @PharmaStar… - PeccatoA : RT @sevenblog_it: Un'altra giornata di Teresina, in fila in farmacia, tra #vaccini e speranze che il virus sia andato in #vacanza. Una Stor… - sevenblog_it : Un'altra giornata di Teresina, in fila in farmacia, tra #vaccini e speranze che il virus sia andato in #vacanza. Un… -