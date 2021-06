Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Vaccini: Afp, 3 miliardi di dosi somministrate nel mondo: (ANSA) - ROMA, 29 GIU - Più di tre milia… - GiaPettinelli : Vaccini: Afp, 3 miliardi di dosi somministrate nel mondo -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Afp

ANSA Nuova Europa

Più di tre miliardi di dosi dianti - Covid sono state somministrate in tutto il mondo, secondo un conteggio dell'agenziabasato su fonti ufficiali. Circa il 40% (1,2 miliardi) del totale è stato somministrato in Cina, ...Oms lancia l'allarme, 'nei Paesi poveri istanno finendo' 22 Giugno 2021 - Advertisement - -... ha assicurato una portavoce del premier all'. 'Nessun capo di Stato e di governo appare sulla ...Più di tre miliardi di dosi di vaccini anti-Covid sono state somministrate in tutto il mondo, secondo un conteggio dell'agenzia Afp basato su fonti ufficiali. (ANSA) ...Circa 1,2 miliardi del totale effettuate in Cina, seguono India e Stati Uniti. In Svizzera somministrate 7 milioni di dosi ...