Vaccinazioni anti-Covid, il direttore Volpe: "Ultimo miglio per l'Asl Bn" (Di martedì 29 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSettimana, questa, senza sosta per l'Asl che sarà impegnata con le seconde dosi. Grazie al dispiegamento delle forze disponibili è stata raggiunta, nella provincia di Benevento, la percentuale del 75% di vaccinati, almeno con prima dose, tra la popolazione target. Tutti i Centri Vaccinali presenti sul territorio, inoltre, a partire da domani, dalle ore 12,00, accoglieranno anche le persone che devono ancora ricevere la prima dose di vaccino e che potranno farne richiesta direttamente, senza bisogno di preventiva prenotazione. "Si tratta di percorrere "l'Ultimo miglio" – dichiara con soddisfazione il DG ...

