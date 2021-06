Vacanze, quasi 1 italiano su 3 vuole assicurare la casa contro i furti (Di martedì 29 giugno 2021) (Teleborsa) – Il 30,3% degli italiani ha un’assicurazione per proteggersi da eventuali furti domestici o potrebbe stipulare una polizza prima di partire per le Vacanze. Il 25,5% non si posto il problema mentre il 44,2% è già sicuro che non acquisterà alcuna polizza. È quanto emerge da un’indagine di Prima Assicurazioni commissionata a Nielsen. Le scelte variano molto a livello territoriale, con la sensibilità verso l’acquisto di una garanzia contro i furti che nelle regioni del Nord è circa il doppio rispetto al Sud. L’indagine rivela inoltre che – seppur in modo contenuto – l’impatto del Covid-19 ha influito sulle ... Leggi su quifinanza (Di martedì 29 giugno 2021) (Teleborsa) – Il 30,3% degli italiani ha un’assicurazione per proteggersi da eventualidomestici o potrebbe stipulare una polizza prima di partire per le. Il 25,5% non si posto il problema mentre il 44,2% è già sicuro che non acquisterà alcuna polizza. È quanto emerge da un’indagine di Prima Assicurazioni commissionata a Nielsen. Le scelte variano molto a livello territoriale, con la sensibilità verso l’acquisto di una garanziache nelle regioni del Nord è circa il doppio rispetto al Sud. L’indagine rivela inoltre che – seppur in modo contenuto – l’impatto del Covid-19 ha influito sulle ...

