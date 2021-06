Usura ed estorsione Arrestate 6 persone

(Di martedì 29 giugno 2021) Intorno alle 07:00 di questa mattina, sono iniziate le operazioni che hanno portato all’esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare emesse dal G.I.P. presso il Tribunale di Velletri, su richiesta della locale Procura nei confronti di sei soggetti italiani del luogo, per i reati diin concorso. L’operazione è la fase conclusiva dell’articolata attività investigativa condotta dai Carabinieri della Compagnia di Anzio e diretta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, che ha portato a far scattare le manette per i soggetti che, tra il 2015 e il 2019, a seguito di piccoli prestiti richiedevano ai debitori ...

Advertising

elenaricci1491 : Carabinieri arrestano 6 persone - forzearmatenews : Carabinieri arrestano 6 persone - TuttoQuaNews : RT @qnazionale: Estorsione, usura e minacce di morte a chi non pagava il debito: sei arresti ad Anzio - qnazionale : Estorsione, usura e minacce di morte a chi non pagava il debito: sei arresti ad Anzio - ilClandestinoTW : Usura ed estorsione ad Anzio e Nettuno, i carabinieri arrestano sei persone -

Ultime Notizie dalla rete : Usura estorsione

Il blitz della Guardia di finanza è partito dalla denuncia di una vittima diedche si era rivolta ad uno dei sei arrestati per chiedere un prestito di denaro pattuendo, per la ...Le indagini, durate alcuni mesi, hanno preso il via dopo una denuncia di una presunta vittima diedche avrebbe raccontato di essere stata costretta a chiedere un aiuto economico in ...LUCERA – Smantellato gruppo criminale a Lucera. Questa mattina i finanzieri del Comando Provinciale di Foggia hanno eseguito sei misure cautelari personali (3 in carcere, 3 ai domiciliari) per detenzi ...Estorsione e usura in concorso . E' scattata questa mattina l'operazione che ha portato all’esecuzione delle ordinanze di custodia ...