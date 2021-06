USA, fiducia consumatori giugno sale a 127,3 punti (Di martedì 29 giugno 2021) (Teleborsa) – Aumenta la fiducia dei consumatori americani a giugno. Il sondaggio del Conference Board degli Stati Uniti sul sentiment dei consumatori ha segnalato un rialzo dell’indice a 127,3 punti rispetto ai 120 punti del mese di maggio (rivisti da un preliminare 117,2). Il dato è migliore delle aspettative degli analisti che erano per un indice in calo fino a 119 punti. Nello stesso periodo l’indice sulla situazione presente è aumentato a 157,7 punti dai 148,7 precedenti, mentre l’indice sulle attese è salito a 107 punti da 100,9 ... Leggi su quifinanza (Di martedì 29 giugno 2021) (Teleborsa) – Aumenta ladeiamericani a. Il sondaggio del Conference Board degli Stati Uniti sul sentiment deiha segnalato un rialzo dell’indice a 127,3rispetto ai 120del mese di maggio (rivisti da un preliminare 117,2). Il dato è migliore delle aspettative degli analisti che erano per un indice in calo fino a 119. Nello stesso periodo l’indice sulla situazione presente è aumentato a 157,7dai 148,7 precedenti, mentre l’indice sulle attese è salito a 107da 100,9 ...

Advertising

moneypuntoit : ?? USA: fiducia consumatori in deciso aumento a giugno ?? - tvbusiness24 : #Usa, #boom fiducia #consumatori: ai massimi da inizio pandemia?? - FedericaGB : Direttive Europee stanno stabilendo regole in materia di usa e getta e prodotti plastici biodegradabili. Sii parte… - tvbusiness24 : #PiazzaAffari parte in rialzo, prudenza in Europa. Preoccupa la variante Delta, attesa per inflazione in Germania e… - photonmessage : Nel giugno del '18 ho dovuto riprendere in mano Wordpress dopo 10-12 anni che pubblicavo ma il webmaster del mio si… -