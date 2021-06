Usa, Facebook vince causa federale: non ha monopolio dei social network. Scongiurata la divisione di Instagram e Whatsapp (Di martedì 29 giugno 2021) Facebook ha vinto la battaglia legale contro le accuse di monopolio negli Stati Uniti. Un giudice federale ha infatti respinto le accuse contro la piattaforma social, formulate dalla Federal Trade Commission e di procuratori generali dello Stato di Washington per cercare di frenare i poteri di uno dei giganti del web. Il giudice distrettuale James Boasberg ha stabilito che le cause contro il social fossero “legalmente insufficienti” e non fornissero prove sufficienti per dimostrare che Facebook costituisse un monopolio del mondo social. Con questa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 giugno 2021)ha vinto la battaglia legale contro le accuse dinegli Stati Uniti. Un giudiceha infatti respinto le accuse contro la piattaforma, formulate dalla Federal Trade Commission e di procuratori generali dello Stato di Washington per cercare di frenare i poteri di uno dei giganti del web. Il giudice distrettuale James Boasberg ha stabilito che le cause contro ilfossero “legalmente insufficienti” e non fornissero prove sufficienti per dimostrare checostituisse undel mondo. Con questa ...

