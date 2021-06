Usa e milizie sciite si scontrano ancora in Iraq. Con Teheran nessuna distensione (Di martedì 29 giugno 2021) Gli Stati Uniti hanno dichiarato di aver effettuato, nelle prime ore dell’alba di lunedi 28 giugno, un altro round di attacchi aerei contro la Kataib Sayyed al-Shuhada e la Kataib Hezbollah, due milizie irachene appoggiate dalle Sep?h iraniane. Il raid, effettuato con F-15 e F16 decollati dalle basi americane nel Golfo Perisco, è avvenuto al confine tra Iraq e Siria, ha centrato tre “obiettivi operativi” (centri di stoccaggio di armamenti) e sarebbe da ricollegare a recenti attacchi contro il personale e le strutture statunitensi in Iraq. Uno in particolare, sabato 26 giugno: tre missili lanciati da un piccolo drone (del tutto simile a ... Leggi su formiche (Di martedì 29 giugno 2021) Gli Stati Uniti hanno dichiarato di aver effettuato, nelle prime ore dell’alba di lunedi 28 giugno, un altro round di attacchi aerei contro la Kataib Sayyed al-Shuhada e la Kataib Hezbollah, dueirachene appoggiate dalle Sep?h iraniane. Il raid, effettuato con F-15 e F16 decollati dalle basi americane nel Golfo Perisco, è avvenuto al confine trae Siria, ha centrato tre “obiettivi operativi” (centri di stoccaggio di armamenti) e sarebbe da ricollegare a recenti attacchi contro il personale e le strutture statunitensi in. Uno in particolare, sabato 26 giugno: tre missili lanciati da un piccolo drone (del tutto simile a ...

