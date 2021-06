Usa | beffa alle lobby delle armi | 3 mila posti al comizio del leader | ma vuote

Leggi su vanityfair

(Di martedì 29 giugno 2021) In toga, David Keene, due volte presidente della National Rifle Association (l’associazione più importante dei possessori di armi degli Stati Uniti – con circa 5 milioni di associati), e Kohn Lott, ex consigliere dell’amministrazione Trump, hanno parlato davanti a 3044 sedie vuote. Credevano di tenere un discorso per il giorno del diploma a migliaia di studenti della James Madison Academy, ma in realtà erano caduti nella beffa ordita da Patricia e Manuel Oliver, genitori di Joaquin, uno dei 17 ragazzi uccisi nella sparatoria alla scuola di Parkland, nel 2018.