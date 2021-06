Urbanista Los Angeles | le rivoluzionarie cuffie a energia solare

(Di martedì 29 giugno 2021) Le attesissimeLossono disponibili per il preordine in due esclusive colorazioni, tra cui la novità Sand Gold e la classica Midnight Black, il marchio audio lifestyle svedese, è lieto di annunciare che le primeal mondo auto-ricaricabili acon cancellazione attiva del rumore, leLos, sono ora disponibili per il preordine sul sito ufficiale nel colore Midnight Black e in una nuova colorazione precedentemente non ...

Ultime Notizie dalla rete : Urbanista Los

Non sarebbe bello poter indossare e utilizzare le proprie cuffie wireless senza mai doversi preoccupare di ricaricarle ? È proprio questa l'idea alla base delle nuove Los Angeles , le cuffie over - ear in grado di ricaricarsi grazie all' energia solare e in grado di guadagnare tempo di riproduzione aggiuntivo anche nelle giornate nuvolose oppure in ...Urbanista, il marchio audio lifestyle svedese, è lieto di annunciare che le prime cuffie al mondo auto-ricaricabili a energia solare con cancellazione ...Urbanista Los Angeles rivoluzionerà il mondo audio grazie all'innovativa tecnologia di ricarica basata sulle celle solari ...