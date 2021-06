Uomini e Donne | Giacomo Czerny e Martina Grado svelano se parteciperebbero mai a Temptation Island

Leggi su isaechia

(Di martedì 29 giugno 2021) Procede a gonfie vele la relazione trache, una volta usciti dagli studi di, appaiono ogni giorno più innamorati. La coppia, che tra poco partirà per un viaggio in una modalità un po’ particolare, intervistata dal settimanale Vero, ha raccontato la loro complicità e il supporto che si danno a vicenda. I due hanno dichiarato di viversi di settimana in settimana, organizzandosi in base ai loro impegni. Lei infatti insegna danza, mentre lui è un videomaker, e l’unico momento in cui riescono a viversi è la sera, quando spengono i telefoni e si ...