United Airlines ordina 70 aeromobili Airbus A321neo

(Di martedì 29 giugno 2021) (Teleborsa) –, una delle maggiori compagnie aeree a livello mondiale, ha effettuato un ordine per 70, con l’obiettivo di accrescere la propria presenza nel mercato a corridoio singolo. Il nuovo ordine integra gli ordini esistenti dellaper 50A321XLR, portando l’impegno complessivo della compagnia aerea a 120A321. “Un ordine così significativo da parte una grande compagnia aerea come lasottolinea che l’offre capacità senza pari, ...

Advertising

tvbusiness24 : #UnitedAirlines, annunciato un mega ordine da 270 aerei. Sono 200 Boeing e 70 airbus per un totale di 35,4 miliardi… - fisco24_info : United Airlines annuncia un mega ordine da 270 aerei: 200 Boeing e 70 Airbus per 35,4 miliardi di dollari - InvezzPortal : United Airlines stima i suoi primi utili mensili ante imposte post-Covid: è ora di comprare? -… -

Ultime Notizie dalla rete : United Airlines

, una delle maggiori compagnie aeree a livello mondiale, ha effettuato un ordine per 70 aeromobili Airbus A321neo , con l'obiettivo di accrescere la propria presenza nel mercato a ...La compagnia aerea americanaha annunciato un piano per l'acquisto di 270 nuovi aerei, 200 Boeing e 70 Airbus. L'ordine, il più grande della sua storia, è valutato attorno ai 35,4 miliardi di dollari in base al ...United Airlines, una delle maggiori compagnie aeree a livello mondiale, ha effettuato un ordine per 70 aeromobili Airbus A321neo, con l'obiettivo ...La compagnia aerea americana United Airlines ha annunciato un piano per l'acquisto di 270 nuovi aerei, 200 Boeing e 70 Airbus. (ANSA) ...