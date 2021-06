UniCredit, prima cartolarizzazione di crediti derivanti da Eco-Sisma Bonus (Di martedì 29 giugno 2021) (Teleborsa) – UniCredit ha realizzato la prima cartolarizzazione di crediti fiscali derivanti dall‘Eco-Sisma-SuperEcoSisma Bonus – per un valore di 500 milioni di euro – attraverso la cessione dei crediti fiscali da parte di clienti della banca alla società veicolo EBS Finance. I cedenti appartengono a diverse categorie, tra cui anche società la cui produzione è destinata a interventi di riqualificazione energetica degli edifici, come ad esempio caldaie ad alta efficienza, pompe di calore, impianti fotovoltaici, cappotti termici, ... Leggi su quifinanza (Di martedì 29 giugno 2021) (Teleborsa) –ha realizzato ladifiscalidall‘Eco--SuperEco– per un valore di 500 milioni di euro – attraverso la cessione deifiscali da parte di clienti della banca alla società veicolo EBS Finance. I cedenti appartengono a diverse categorie, tra cui anche società la cui produzione è destinata a interventi di riqualificazione energetica degli edifici, come ad esempio caldaie ad alta efficienza, pompe di calore, impianti fotovoltaici, cappotti termici, ...

