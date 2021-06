Una Vita, Camino perde di nuovo la parola: poi la scelta inattesa (Di martedì 29 giugno 2021) Una Vita La giovane Pasamar torna a non parlare più, esattamente come quando arrivò ad Acacias, e prende una decisione che fa indubbiamente felice sua madre Felicia Pubblicato su 29 Giugno 2021 Nelle prossime puntate italiane di Una Vita, Camino è ancora pronta a tutto pur di lottare per il suo amore per Maite. Quest’ultima si trova rinchiusa in prigione, dove non vive una situazione tranquilla, anzi. La giovane Pasamar, con l’aiuto di Liberto ed Emilio, riesce finalmente a incontrare la pittrice parigina. La scoperta che fa è, però, devastante: in carcere sta subendo violenza fisica. Infatti, la Zaldua viene picchiata. ... Leggi su cityroma (Di martedì 29 giugno 2021) UnaLa giovane Pasamar torna a non parlare più, esattamente come quando arrivò ad Acacias, e prende una decisione che fa indubbiamente felice sua madre Felicia Pubblicato su 29 Giugno 2021 Nelle prossime puntate italiane di Unaè ancora pronta a tutto pur di lottare per il suo amore per Maite. Quest’ultima si trova rinchiusa in prigione, dove non vive una situazione tranquilla, anzi. La giovane Pasamar, con l’aiuto di Liberto ed Emilio, riesce finalmente a incontrare la pittrice parigina. La scoperta che fa è, però, devastante: in carcere sta subendo violenza fisica. Infatti, la Zaldua viene picchiata. ...

Advertising

matteograndi : Se la #Delta prende davvero piede e i vaccini si confermano una barriera efficace, cosa succede? Si riparte con il… - lorenzojova : bella intervista a @morandi_g su @ilfoglio_it di oggi. La sua storia è un esempio di valore. Per questo uno come l… - VittorioSgarbi : La grande mostra antologica “Antonio Ligabue. Una vita d’artista” al Palazzo dei Diamanti di Ferrara rimarrà aperta… - cescu : RT @matteograndi: Se la #Delta prende davvero piede e i vaccini si confermano una barriera efficace, cosa succede? Si riparte con il lockdo… - StracciVolano : @IzzoEdo @stebellentani Ci vorranno anni per tornare ad una parvenza di vita normale. Tipo starnutire sul bus senza essere linciati. -