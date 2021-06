UNA VITA, anticipazioni dal 4 al 10 luglio 2021 (Di martedì 29 giugno 2021) anticipazioni e trame settimanali telenovela Una VITA da domenica 4 a sabato 10 luglio 2021: Con l’aiuto di Liberto, Camino riesce a incontrare Maite in carcere e le due donne finalmente possono riabbracciarsi. Bellita incalza Servante e Jacinto, vuole sapere che cosa nasconde Julio; messi alle strette, affermano che Julio è in realtà un imbroglione e pure un ladruncolo. José Miguel e Julio si preparano ad accogliere Bellita a casa per dirle la verità. Mendez piomba a casa di Genoveva per darle una notizia importante sul caso Dicenta. Leggi anche: UNA VITA, anticipazioni puntata di ... Leggi su tvsoap (Di martedì 29 giugno 2021)e trame settimanali telenovela Unada domenica 4 a sabato 10: Con l’aiuto di Liberto, Camino riesce a incontrare Maite in carcere e le due donne finalmente possono riabbracciarsi. Bellita incalza Servante e Jacinto, vuole sapere che cosa nasconde Julio; messi alle strette, affermano che Julio è in realtà un imbroglione e pure un ladruncolo. José Miguel e Julio si preparano ad accogliere Bellita a casa per dirle la verità. Mendez piomba a casa di Genoveva per darle una notizia importante sul caso Dicenta. Leggi anche: UNApuntata di ...

