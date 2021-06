Una Vita, anticipazioni 30 giugno: Camino si dà da fare per liberare Maite. Felicia cerca di proteggerla (Di martedì 29 giugno 2021) Una Vita, anticipazioni 30 giugno: nella puntata di domani vedremo continuare la dolorosa vicenda di Camino e Maite finita in carcere ed altro ancora. Il Commissario Mendez interroga Camino e Felicia interviene Mendez, dopo che Maite è finita in carcere, si reca ad interrogare Camino sui loro rapporti. Felicia è presente e cerca di eVitare le domande per non far finire nei guai sua figlia. Il poliziotto se ne accorgerà? Quale sarà la sua reazione? E quella della giovane, distrutta per ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 29 giugno 2021) Una30: nella puntata di domani vedremo continuare la dolorosa vicenda difinita in carcere ed altro ancora. Il Commissario Mendez interrogainterviene Mendez, dopo cheè finita in carcere, si reca ad interrogaresui loro rapporti.è presente edi ere le domande per non far finire nei guai sua figlia. Il poliziotto se ne accorgerà? Quale sarà la sua reazione? E quella della giovane, distrutta per ...

Advertising

matteograndi : Se la #Delta prende davvero piede e i vaccini si confermano una barriera efficace, cosa succede? Si riparte con il… - lorenzojova : bella intervista a @morandi_g su @ilfoglio_it di oggi. La sua storia è un esempio di valore. Per questo uno come l… - VittorioSgarbi : La grande mostra antologica “Antonio Ligabue. Una vita d’artista” al Palazzo dei Diamanti di Ferrara rimarrà aperta… - rebmikaels__ : @nonsonosottona abbiamo una vita molto movimentata - crudarealt1 : @ChristianBisti @mauriziokomar Per me vali zero. Sinceramente ho una vita e non ho tempo e voglia di ricevere mess… -