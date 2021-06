Un uomo di 57 anni trovato morto in casa, la scoperta choc fatta dalla madre (Di martedì 29 giugno 2021) CIVITANOVA - Un uomo di 57 anni è stato trovato morto in casa in via Castelfidardo a Civitanova . A fare la scoperta choc, intorno alle 12, è stata la madre . L'uomo, stando a quanto emerso, si ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 29 giugno 2021) CIVITANOVA - Undi 57è statoinin via Castelfidardo a Civitanova . A fare la, intorno alle 12, è stata la. L', stando a quanto emerso, si ...

Advertising

TgrRaiToscana : #Mortisullavoro incidente mortale a Greve in Chianti, in località Panzano, presso un'azienda agricola. Un uomo di 2… - LegaSalvini : 5 anni fa ci lasciava il mitico #BudSpencer, un Uomo che ha intrattenuto e fatto sorridere milioni di italiani. - HuffPostItalia : Storia di Luca Loutenbach, il tifoso svizzero di 28 anni eletto 'uomo del match' - xxblvckrose : @eleonocis @rebelionesocial sono d’accordo ragazze, senza di loro non stavamo qui a parlare delle mani di un uomo d… - tizio030 : Sono offeso, maschio lo sono fino ai 16 anni dopo sono uomo quindi chiedo venga cambiato in uominicidio -