UN POSTO AL SOLE | anticipazioni puntata di mercoledì 30 giugno 2021

(Di martedì 29 giugno 2021)di Unalin onda30: Leggi anche: UNALdal 5 al 9 luglioIl ritorno a Napoli di Rossella (Giorgia Gianetiempo) sembra poter ristabilire una certa normalità nella vita di Silvia (Luisa Amatucci), ormai sempre più turbata da Giancarlo (Alessandro D’Ambrosi). Tra rancore e bisogno di denaro, Alberto (Maurizio Aiello) chiede a Niko Poggi (Luca Turco) di assisterlo in una causa giudiziaria contro Barbara. Deciso a trovare ...

Advertising

redazionetvsoap : #Upas #UnPostoAlSole #Anticipazioni La #trama di #domani, #30giugno - Alex16_8 : RT @lamorsfigato: Se cresci senza nessuno che ti dica che sei bello o che sei bravo, senza una parola di conforto che ti rassicuri dandoti… - nefelef : guarda Un Posto Al Sole commenta con #twittamiUpas - CandanKalpler : RT @nicolasavoia: #Ascoltitv soap del 28/06 ??#twittamiBeautiful 2.514.000 18,03% ??#UnaVita 2.370.000 18,41% ??#MrWrong 1.847.000 16,44%… - FraDgf44 : non sono trascorsi 10 minuti dalle dichiarazioni di Grillo per eleggere il Comitato Direttivo che subitaneamente es… -

Ultime Notizie dalla rete : POSTO SOLE

... che sempre più spesso partono o manifestano il desiderio di partire da. Molte donne tra i 30 ...è particolarmente piacevole essere avvolte dal calore e dall'accoglienza degli abitanti del, ...Ha esordito in televisione nel 1998 nel cast della soap opera di Rai 3, Unal. L'attrice interpretava il ruolo della cantante Sara De Vito. Nel 2001, invece, ha affiancato come valletta ...Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda mercoledì 30 giugno 2021: Il ritorno a Napoli di Rossella (Giorgia Gianetiempo) sembra poter ristabilire ...Nei prossimi episodi di Un posto al sole, il dottor Volpicelli si scontrerà con Rossella e Roberto, mentre Filippo proverà a recuperare i suoi ricordi ...