Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 29 giugno: il matrimonio di Silvia e Michele in pericolo (Di martedì 29 giugno 2021) anticipazioni "Un Posto al Sole", puntata del 29 giugno 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Rai 3 alle 20.40? Nonostante i tentativi di Guido e Mariella, Silvia e Michele sembrano ormai distanti. La Graziani inizia, però, a sentirsi in difetto per essersi spinta troppo oltre con Giancarlo. Guido è rimasto sbigottito dopo aver visto da lontano Silvia in compagnia di Giancarlo e averli sorpresi in atteggiamenti

