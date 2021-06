Un posto al sole, anticipazioni 30 giugno: un inaspettato ritorno (Di martedì 29 giugno 2021) Un inaspettato ritorno sarà destinato a creare dinamiche importanti a Un posto al sole. Le anticipazioni relative alla puntata in onda domani 30 giugno, rivelano che a Palazzo Palladini, tornerà Rossella che sembrerà riportare un po' di tranquillità nella vita di Silvia che sembrerà sconvolta da ciò che è successo con Giancarlo. Nel frattempo, Alberto, arrabbiato con Samuel e bisognoso di denaro, si rivolgerà a Niko per un assistenza legale essendo intenzionato ad intraprendere un'audace causa giudiziaria. Infine, Jimmy volendo completare l'album di figurine, si lascerà coinvolgere ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 29 giugno 2021) Unsarà destinato a creare dinamiche importanti a Unal. Lerelative alla puntata in onda domani 30, rivelano che a Palazzo Palladini, tornerà Rossella che sembrerà riportare un po' di tranquillità nella vita di Silvia che sembrerà sconvolta da ciò che è successo con Giancarlo. Nel frattempo, Alberto, arrabbiato con Samuel e bisognoso di denaro, si rivolgerà a Niko per un assistenza legale essendo intenzionato ad intraprendere un'audace causa giudiziaria. Infine, Jimmy volendo completare l'album di figurine, si lascerà coinvolgere ...

Advertising

zazoomblog : Un Posto al Sole Anticipazioni 30 giugno 2021: Alberto senza freni! Il Palladini fa causa a... - #Posto… - ___cate____ : Ok penso sia successa la cosa più ignorante della mia vita hahahahaha. Allora io e una mia amica abbia deciso di a… - LaSari81 : @Grande__Jack80 Ma dici?? È che io non l’ho mai visto un posto al sole ?? - Patrizi66121917 : La mania dei pieni poteri, andare in un paese a regime comunista troverà sicuramente un posto al sole - LaSari81 : Metto una playlist. Collega 20enne “ah questa la so è la sigla di Un Posto Al Sole!!1!” Era Careless Whisper. ?? -