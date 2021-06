“Un brutto destino”. Francesco non ce l’ha fatta, è morto a 26 anni. Pochi mesi fa l’Italia aveva parlato di lui (Di martedì 29 giugno 2021) Se n’è andato a soli 26 anni Francesco Di Felice, sconfitto da una male incurabile. Ha lottato con la forza di un leone davanti a un avversario che, da quando aveva mostrato la sua faccia, si era dimostrato durissimo da affrontare. Era ricoverato all’hospice di Torrevecchia Teatina, non troppo lontano da Villamagna, il paese in provincia di Chieti che oggi lo piange. Tantissimi i messaggi arrivati per la scomparsa del ragazzo, conosciuto e amato da tutti in città. Francesco Di Felice era fra i titolari della Aurora Fashion, l’azienda salita alla ribalta delle cronache l’anno scorso, nel periodo più duro dell’emergenza ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 29 giugno 2021) Se n’è andato a soli 26Di Felice, sconfitto da una male incurabile. Ha lottato con la forza di un leone davanti a un avversario che, da quandomostrato la sua faccia, si era dimostrato durissimo da affrontare. Era ricoverato all’hospice di Torrevecchia Teatina, non troppo lontano da Villamagna, il paese in provincia di Chieti che oggi lo piange. Tantissimi i messaggi arrivati per la scomparsa del ragazzo, conosciuto e amato da tutti in città.Di Felice era fra i titolari della Aurora Fashion, l’azienda salita alla ribalta delle cronache l’anno scorso, nel periodo più duro dell’emergenza ...

Villamagna, lutto per la morte di Francesco Di Felice, aveva 26 anni Caffeina Magazine Maxi focolaio a Maiorca, 850 infetti Sale l’allerta: come viaggiare sicuri di Antonella Coppari Maledetta estate! E pensare che quest’anno abbiamo sperato davvero di poter viaggiare senza paura. Invece eccola qua, la variante Delta che colpisce di brutto Inghilterra, Austral ...

