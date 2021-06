Ultime Notizie Roma del 29-06-2021 ore 11:10 (Di martedì 29 giugno 2021) Romadailynews radiogiornale e ben ritornati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio l’ex premier Conte sfida Grillo decidere se essere genitori e generoso che lascia crescere la sua creatura in autonomia o il genitore padrone viene contratta l’emancipazione parlando in conferenza stampa Conte ha invitato gli iscritti del movimento a fare In tempi rapidi nuovo statuto da lui definito non possono essere di mediazioni serve una leadership forte solida una diarchia non può essere funzionale non ci può essere un leader ombra affiancato da un prestanome in caso di rottura si confonderà un suo Partito Grillo per ora tace attesa per oggi la replica è ... Leggi su romadailynews (Di martedì 29 giugno 2021)dailynews radiogiornale e ben ritornati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio l’ex premier Conte sfida Grillo decidere se essere genitori e generoso che lascia crescere la sua creatura in autonomia o il genitore padrone viene contratta l’emancipazione parlando in conferenza stampa Conte ha invitato gli iscritti del movimento a fare In tempi rapidi nuovo statuto da lui definito non possono essere di mediazioni serve una leadership forte solida una diarchia non può essere funzionale non ci può essere un leader ombra affiancato da un prestanome in caso di rottura si confonderà un suo Partito Grillo per ora tace attesa per oggi la replica è ...

