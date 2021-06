Ue | presto disponibili cinque terapie per il Covid - 19

Advertising

rtl1025 : ?? La Commissione europea ha annunciato di aver identificato cinque #trattamenti 'promettenti' contro il #COVID19. S… - Adnkronos : #Covid, presto 5 terapie disponibili in #Europa: la Commissione #Ue annuncia un primo portafoglio di trattamenti. E… - messina_oggi : Ue, in arrivo cinque nuove terapie per la cura del CovidBRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - Cinque nuove terapie potre… - redvilma : RT @Agenzia_Ansa: La Commissione europea ha annunciato di aver identificato cinque trattamenti 'promettenti' contro il Covid-19. Si tratta… - dbgiovanna : RT @Agenzia_Ansa: La Commissione europea ha annunciato di aver identificato cinque trattamenti 'promettenti' contro il Covid-19. Si tratta… -

Ultime Notizie dalla rete : presto disponibili

Verso nuove cure. La Commissione Europea ha annunciato di aver identificato cinque trattamenti "promettenti" contro il covid - 19. Si tratta di terapie "che potrebbero essere" in tutta l'Ue. Quattro di queste terapie si basano su anticorpi monoclonali in fase di revisione continua da parte dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema). Un altro è un ...L'Unione europea ha annunciato che da ottobre potrebbero essereanche cinque terapie per il Covid - 19, che affiancherebbero, ovviamente, la campagna vaccinale. Si tratta, nello specifico, di cinque trattamenti: quattro sono anticorpi monoclonali, che ...La Commissione europea ha annunciato di aver identificato cinque trattamenti "promettenti" contro il Covid-19. Si tratta di terapie "che potrebbero essere presto disponibili" in tutta l'Ue. Quattro so ...BRUXELLES (BELGIO) - Cinque nuove terapie potrebbero essere presto disponibili per trattare i pazienti affetti da Covid in tutta l'Ue. A renderlo noto la Commissione europea. Quattro di queste terapie ...